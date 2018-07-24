Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, на совещании 24 июля обсуждались итоги прокурорско-надзорной деятельности за первое полугодие текущего года и были обозначены ключевые задачи на перспективу. В заседании также участвовали представители различных федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти.

В ходе заседания Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры Псковской области за эффективную работу, отметив, что за отчетный период надзорным ведомством выявлено 9 тысяч нарушений законов, 75% которых устранены. Защищены права более 4 тысячи граждан. «Отдельные слова благодарности заслуживает работа по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Путем прокурорского надзора сотрудникам организаций и предприятий Псковской области выплачено свыше 105 млн рублей. Это работа важная и вместе с вами мы ее будем продолжать», — сказал врио главы региона.