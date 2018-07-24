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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры Псковской области за эффективную работу

24 июля 2018 года, 11:57

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, на совещании 24 июля обсуждались итоги прокурорско-надзорной деятельности за первое полугодие текущего года и были обозначены ключевые задачи на перспективу. В заседании также участвовали представители различных федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти.

В ходе заседания Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры Псковской области за эффективную работу, отметив, что за отчетный период надзорным ведомством выявлено 9 тысяч нарушений законов, 75% которых устранены. Защищены права более 4 тысячи граждан. «Отдельные слова благодарности заслуживает работа по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Путем прокурорского надзора сотрудникам организаций и предприятий Псковской области выплачено свыше 105 млн рублей. Это работа важная и вместе с вами мы ее будем продолжать», — сказал врио главы региона.

В связи с проведением выборов регионального и муниципального уровней в Единый день голосования 9 сентября врио губернатора призвал органы прокуратуры со своей стороны обеспечить законность их проведения.
Фото Сергея Герасимова
Михаил Ведерников обратил внимание на конструктивное взаимодействие между органами прокуратуры и администрации Псковской области, которое складывается в последнее время. «Считаю необходимым и дальше выстраивать нашу совместную работу на основе принципа главенствования законов, интересов государства и Псковской области», — добавил он.

Говоря об актуальных задачах в работе ведомства, врио главы региона в первую очередь отметил надзор за соблюдением трудового законодательства в части ликвидации задолженностей по зарплатам, предложил усилить меры профилактики по тяжким и особо тяжким преступлениям в рамках межведомственного взаимодействия и обратить особое внимание на исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов.

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