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Общество

ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформе

24 июля 2018 года, 12:05

В Центральную избирательную комиссию поступили документы, касающиеся возможного проведения референдума о повышении пенсионного возраста, сказала секретарь ЦИК Майя Гришина, передает «Интерфакс».

По ее словам, документы комиссия получила на прошлой неделе, их направил Мосгоризбирком. Сейчас они «находятся в работе», а вопрос о референдуме будет рассмотрен на заседании ЦИК.

По действующему законодательству, ЦИК должен рассмотреть вопрос о референдуме в течение десяти дней с момента получения документов.

Документы на проведение референдума по пенсионной реформе 17 июля подала в Мосгоризбирком группа депутатов от КПРФ. Они предложили следующую формулировку для вопроса, который будет звучать на потенциальном референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Правительство внесло законопроект о пенсионной реформе 16 июня. Документ предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию: до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. 19 июля законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. Срок внесения поправок для второго чтения был продлен с 18 августа до 24 сентября.

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