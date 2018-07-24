Михаил Ведерников: К концу года в области должно быть не менее 20 органов общественного самоуправления

23 июля в Острове прошло совещание под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Главной темой совещания стал вопрос развития территориального общественного самоуправления. В заседании участвовали главы муниципальных образований и городских округов, представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественности. Встреча прошла в рамках рабочей поездки полпреда в Островский район.

- Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке гражданской инициативы и взаимодействию общества и государства, - напомнил Михаил Ведерников. -Думаю, каждый из вас уже успел заметить, что в последнее время в Псковской области это направление получило серьезное развитие. Мы поддерживаем работу областных и муниципальных общественных палат, общественных советов при органах исполнительной власти и местного самоуправления, у нас создан институт общественных помощников губернатора, реализуется проект «Команда 2018».

В регионе также используют инструменты стимулирования активности районов в рамках конкурсов на лучшие поселения и муниципальные практики, предусмотрены гранты для социально ориентированных НКО.

В числе перспективных направлений работы руководитель региона назвал создание органов территориального общественного самоуправления.

- Так называемые ТОСы в настоящее время являются самым гибким и максимально приближенным к населению институтом местного самоуправления, который активно развивается на территории всей страны. Псковская область на сегодняшний день, к сожалению, не относится к числу лидеров по развитию ТОСов, но эта ситуация должна измениться уже в текущем году. Если на данный момент в регионе сформирован всего один орган, то к концу года мы должны выйти на показатель не менее двадцати, — сказал Михаил Ведерников.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов подготовил и направил в «Команду 2018» проект «ТОС 2018», в рамках которого планируется развить и укрепить кадровый потенциал общественного самоуправления путем обучения коммуникативным и цифровым компетенциям будущих специалистов.

- На данный момент можно с уверенностью сказать, что Псковская область готовится к качественным изменениям уровня активности местных сообществ. У меня было много поводов в этом убедиться, и мы прекрасно понимаем, что этот этап назрел, и псковичи готовы взять на себя ответственность по улучшению условий жизни в городах и районах, — заключил Михаил Ведерников.