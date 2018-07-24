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Общество

Внесены изменения в режим работы МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области

24 июля 2018 года, 10:31

Стражи порядка обращают внимание жителей региона на изменение в графике работы МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:

Вторник-пятница: с 8.00 до 17.15.

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.

По субботам прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется в период:

С 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва

А в первую и третью среду каждого месяца с 13.30 часов - технический день.

Кроме того, полиция просит учитывать, что каждые вторник, среду, четверг и пятницу с 13.30 часов государственная услуга по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Помощь в регистрации и предварительной записи на ЕПГУ можно получить, обратившись к консультанту. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

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