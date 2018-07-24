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Культура

Новый театральный сезон в Пскове откроется премьерой «Ревизор»

24 июля 2018 года, 10:00

Актёры Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина во главе с режиссером Петром Шерешевским уже приступили к работе над новым спектаклем «Ревизор», сейчас идут читки пьесы. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Петр Шерешевский - петербургский режиссёр, хорошо известный своими постановками в ведущих театрах России. Главной задачей в работе над спектаклем он считает сохранить дух, а не букву Гоголя, рассказать историю о сегодняшнем дне. Премьера состоится 6 и 7 сентября на большой сцене.

Художник-постановщик спектакля - Александр Стройло.

В роли Городничего Евгений Терских, Хлестакова – Камиль Хардин.

В спектакле также заняты: заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Виктор Яковлев и Галина Шукшанова, артисты: Валентина Банакова, Ангелина Курганская, Денис Золотарев, Денис Кугай, Мария Петрук, Ирина Смирнова, Дарья Чураева, Анна Шуваева, Лев Орешкин, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Наталья Петрова, Роман Сердюков, Андрей Ярославлев.

Касса Псковского драмтеатра возобновит свою работу с 1 августа 2018 года. До этого можно приобретать билеты на спектакли онлайн на сайте театра.

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