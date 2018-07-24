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Культура

Открылась выставка международного пленэра «Псков приглашает друзей»

24 июля 2018 года, 09:24

В Детской художественной школе открылась выставка международного пленэра «Псков приглашает друзей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники выставки выразили благодарность организатору всех состоявшихся в Пскове пленэров директору Детской художественной школы Олегу Цветкову. В этом году на юбилейный пленэр приехали художники из Канады (Торонто), Франции (Арль), Финляндии (Куопио), Германии (Нойс), Швеции (Стокгольм), Латвии (Рига), Южной Кореи (Сеул), Нидерландов (Неймеген) и российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Многие художники из городов-побратимов Пскова - традиционные участники плэнера, но есть и те, кто приехал впервые.

По мнению участников, подобные пленэры - это возможность не только оценить уровень работ коллег, но и расширить собственный набор приемов, перенять опыт.

Представленные на выставке работы являются разноплановыми. Это не только зарисовки с натуры, пейзажи и портреты, но и проникнутые осмыслением псковской истории, с философским настроением, композиционно новаторские полотна, имеющие художественную ценность.

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