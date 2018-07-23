Впервые на псковской сцене состоятся гастроли московского театра «Модерн»

28, 29 и 30 сентября москвичи покажут псковским зрителям три спектакля в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Проект «Большие гастроли» реализует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В последние дни сентября в Псковском академическом театре драмы пройдут гастроли московского театра «Модерн» в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На большой сцене будут показаны спектакли «Матрешки на округлости земли», «На дне» и «Юлий Цезарь». Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина в эти же дни посетит с гастролями российскую столицу.

Театр «Модерн» сегодня - один из активно развивающихся и обновляющихся московских театральных коллективов. Его возглавляет режиссер Юрий Грымов, широко известный благодаря таким культовым кинокартинам, как «Му-му», «Коллекционер», «Казус Кукоцкого». Юрий Грымов так же ярко работает в театре.

«Главная наша цель — предложить зрителю то, что поможет ему жить и радоваться жизни, выстаивать в испытаниях, проживать свой сегодняшний день осмысленно и достойно, думать о будущем и помнить прошлое; что поможет ему сохранить себя в мире, в котором не всегда царят тишина и покой. Мы будем задавать вопросы и искать ответы, будем кричать, плакать или молчать — и мы будем счастливы, если наше слово, слеза или молчание найдут отзвук в вашем сердце». Такими словами художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов формулирует его сегодняшнюю миссию.

Театр везет в Псков три недавние премьеры, три работы своего худрука. «Юлий Цезарь» по Шекспиру – спектакль костюмный, визуально насыщенный, что не мешает режиссеру отыскать в классической пьесе острые сегодняшние подтексты. В роли Кассия – замечательный артист Игорь Яцко, ученик Анатолия Васильева, хорошо известный псковичам как неоднократный участник псковского Пушкинского театрального фестиваля. «Матрешки на поверхности земли» – современная история, лирическая комедия. Это спектакль о настоящих русских женщинах: матерях, женах, хозяйках. А хрестоматийное горьковское «На дне» по воле режиссера Грымова и драматургов Елены Исаевой и Дмитрия Терехова разыгрывается в спектакле «Модерна» в богатом особняке современной Рублевки.