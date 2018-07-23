Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Для Островского района закупят три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта

23 июля 2018 года, 15:31

В этом году для Островского района закупят три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Такая информация прозвучала во время посещения полпредом Президента РФ в СЗФО Александром Бегловым и врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым ФАПа в дер. Влазово Островского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется, что новые ФАПы будут поставлены уже в сентябре и установлены в дер. Рубилово, Подмогилье и Покаты.

Влазовский ФАП — структурное подразделение Островской межрайонной больницы — обслуживает жителей 14 близлежащих населенных пунктов. В год сюда за помощью обращаются 240 пациентов, из них 34 ребенка.

Заведующая ФАПом Галина Дмитриева рассказала, что он построен в 2014 году, и здесь есть все условия для оказания современной экстренной медицинской помощи и первичной диагностики. Работают аппараты УЗИ и ЭКГ.

Также на базе ФАПа действует электронная запись к врачам поликлиники Острова. Как добавила главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева, эта возможность решила проблему с очередями в районном медучреждении. «Столпотворения у регистратуры больше нет. Люди приезжают к конкретному врачу к определенному времени», — отметила она.

На базе Влазьевского ФАПа налажена диспансеризация взрослого населения. Еще в нем можно приобрести медикаменты.

«С появление таких современных ФАПов проблем с доступностью оказания первичной медицинской помощи на селе нет. Здесь созданы комфортные условия и есть все необходимое для работы», — отметила Галина Дмитриева.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские врачи и медсестры пройдут обучение в российском центре гериатрии
Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться