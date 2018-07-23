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Общество

Проект обустройства набережной и пляжа презентовали полпреду Александру Беглову в Острове

23 июля 2018 года, 15:24

23 июля в Псковской области находится с рабочим визитом полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Сегодня он работает в Островском районе.

Во время визита в город Александр Беглов побывал на молодежном форуме «Время молодых». Полпреду презентовали самые интересные молодежные проекты, касающиеся здорового образа жизни, оформления комфортного городского пространства. В частности, один из проектов предполагает дальнейшее обустройство парка победы. Инициативная группа предложила дополнить его арт объектами. Другой проект предполагает обустройство набережной и летнего пляжа прямо на набережной.

Александр Беглов назвал все проекты интересными и заслуживающих внимания. Проект реконструкции набережной поддержал и глава Островского района Дмитрий Быстров.

Полпред президента в СЗФО поблагодарил молодежь за активную жизненную позицию и рекомендовал не стесняться и подсказывать руководителям района интересные идеи.

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