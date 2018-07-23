Полпред президента Александр Беглов посетил группу компаний «Аванта» в Острове

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов посетил группу компаний «Аванта» в Острове. Компания занимается производством медицинского оборудования и мебели. Полпреду продемонстрировали образцы тех изделий, которые производят на предприятии. В числе клиентов «Аванты» Россия, Прибалтика и другие страны. На предприятии работают около 200 человек, в месяц в среднем отгружают 1,5 тысячи единиц продукции.

- Нам за свою продукцию не стыдно, нас знает весь мир. Мы постоянно осваиваем новые производства, стараемся как можно больше делать сами, чтобы меньше полуфабрикатов покупать в других местах, - сказал генеральный директор ООО «Аванта Инвест» Олег Фёдоров.

- Мы лучшие по ценам в этом сегменте продукции, поэтому все хорошо продается, - добавил владелец группы компаний.

В настоящее время компания реализует два крупных инвестпроекта. Один из них заключается в строительстве частной клинике в Острове рядом с областной больницей. На объекте уже возведены стены, строители готовы к возведению кровли. Второй проект посвящен возведению домов на основе сэндвич панелей. Это будет достаточно редкое для России производство.