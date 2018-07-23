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Общество

Псковичи могут оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50 процентов

23 июля 2018 года, 12:53

Центр автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об установленном порядке и сроках уплаты административных штрафов по административным правонарушениям, зафиксированным средствами фото- и видеофиксации, а также о правовых последствиях их неуплаты.

В соответствии с действующим законодательством, административный штраф по административному постановлению должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Предусмотрена также 50-процентная оплата штрафа в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные административные санкции в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Информацию об имеющихся административных штрафах, порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить на интернет-сайте в разделе «предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и только на официальном сайте ГИБДД.

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