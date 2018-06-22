Ольга Кутузова: Полпред президента отметил новаторство #Команды2018

На встрече с участниками проекта #Команда2018 полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов отметил новаторство администрации области, которая дала возможность псковичам рассказать об своих идеях по развитию региона. Об этом сообщила «Псковской правде» участница встречи, автор проекта «Звонкие сердца» Ольга Кутузова.

«Прекрасно, что на столь высоком уровне была дана оценка нашей работе. У нас уже есть что сказать: многие проекты запущены, многие уже работают», - рассказала Ольга Кутузова.

По ее словам, на встрече с полпредом не все проекты #Команды2018 удалось презентовать: «Но уверена, что у нас еще представится такая возможность. Александр Дмитриевич Беглов отметил, что мы идем «впереди планеты всей». Администрация области дала высказать псковичам свои идеи, накопившиеся за многие годы. Причем, , по его словам, проект #Команда2018, в основном, двигает молодежь», - рассказала Ольга Кутузова.

Ольга Кутузова добавила, что авторы проектов #Команды2018 – люди разного возраста. От 14 до 65 лет. Но большая часть участников – молодые люди, иногда совсем юные.

«Например, в Команде есть 16-летний юноша, который разработал систему водоочистки проймы рек и озер от камыша и растительности, и уже несколько лет занимается реализацией этого проекта.