Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ольга Кутузова: Полпред президента отметил новаторство #Команды2018

22 июня 2018 года, 13:21

На встрече с участниками проекта #Команда2018 полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов отметил новаторство администрации области, которая дала возможность псковичам рассказать об своих идеях по развитию региона. Об этом сообщила «Псковской правде» участница встречи, автор проекта «Звонкие сердца» Ольга Кутузова.

Ольга Кутузова
Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Прекрасно, что на столь высоком уровне была дана оценка нашей работе. У нас уже есть что сказать: многие проекты запущены, многие уже работают», - рассказала Ольга Кутузова.

По ее словам, на встрече с полпредом не все проекты #Команды2018 удалось презентовать: «Но уверена, что у нас еще представится такая возможность. Александр Дмитриевич Беглов отметил, что мы идем «впереди планеты всей». Администрация области дала высказать псковичам свои идеи, накопившиеся за многие годы. Причем, , по его словам, проект #Команда2018, в основном, двигает молодежь», - рассказала Ольга Кутузова.

Ольга Кутузова добавила, что авторы проектов #Команды2018 – люди разного возраста. От 14 до 65 лет. Но большая часть участников – молодые люди, иногда совсем юные.

«Например, в Команде есть 16-летний юноша, который разработал систему водоочистки проймы рек и озер от камыша и растительности, и уже несколько лет занимается реализацией этого проекта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Владимир Петров из #Команды2018: Нас слышат на федеральном уровне, значит, мы все делаем верно
Участник проекта #Команда2018 показал полпреду выпуски детской газеты
Полпред Беглов: Проекты #Команды2018 полезны для любимого города и зажигают других
Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Пскове
«Молодая гвардия» призывает присоединиться к общей акции памяти 22 июня
Стать участником Чемпионата по подтягиванию «Я Чемпион» может любой желающий
О грозах и ливнях предупредили жителей Псковской области в МЧС
Михаил Ведерников провёл очередное заседание комиссии по противодействию коррупции
Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют на полтора часа 22 июня

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество
21 июня 10:39

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Общество
21 июня 09:28

Земельный вопрос

Как оформить участок, избавиться от штрафов Росприроднадзора и зарегистрировать дом, участок из-под которого «уехал» в озеро

Общество
20 июня 10:51

Медицинская смена

Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках