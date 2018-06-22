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Общество

Владимир Петров из #Команды2018: Нас слышат на федеральном уровне, значит, мы все делаем верно

22 июня 2018 года, 13:16

- Мне удалось презентовать наш проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» полпреду Александру Беглову. Он положительно оценил и сам проект, и нашу работу, и всю деятельность #Команды2018. Мне запомнилась его фраза о том, что мы очень интересно живем. Важно, что нас действительно слышат. Мне кажется, что это прекрасно – оценка всей команды на федеральном уровне, - с «Псковской правдой» впечатлениями от встречи с полпредом поделился Владимир Петров, общественный помощник губернатора Псковской области, член Молодежного парламента, директор Дновской теплоснабжающей организации. - Значит, мы делаем все верно и идем в правильном направлении.

Владимир Петров рассказал полпреду, как продвигается работа над проектом.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Также он рассказал изданию, как продвигается создание «Интерактивной карты». Создатели проекта начали комплексное обследование региона с Дновского района. Уже проведен мониторинг всех объектов, информация обобщается.

- Работают над проектом в основном люди с ограниченными возможностями здоровья. Кто, кроме нас знает, как должны быть оборудованы объекты и являются ли они удобными, - сообщил Владимир Петров.

Необходимо создание интернет-ресурса, где будет аккумулирована информация. У проекта появился партнер – коммерческая организация, которая готова создать такой сайт. Постепенно на нем появится информация обо всех районах Псковской области.

Напомним, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов посетил Псковскую область с рабочим визитом 20 июня. Он провел встречу с участниками проекта врио губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018 и высоко оценил работу участников проекта: «Вы делаете красивые и интересные проекты. Здесь очень много направлений, и каждый сможет найти себе занятие по душе. Жизнь может быть разная, и жить надо интересно, заниматься чем-то, кроме своих повседневных обязанностей: учебы, работы, семьи. Это будет полезно для любимого города, района и области, и это зажигает других».

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