Участник проекта #Команда2018 показал полпреду выпуски детской газеты

- От встречи (с полпредом Бегловым – прим. авт.) остались самые положительные впечатления, - рассказал член #Команды2018 Иван Вертепа. - После представленных презентаций, прозвучали слова: «Жить нужно интересно». На мой взгляд, эту цель и ставит перед собой #Команда2018. Надеюсь, что проект #Команда2018 выведет нашу область на какой-то более новый и интересный уровень.

На встрече был представлен сам проект #Команда2018, а также три проекта участников: «Молодежный ресурс региона», «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80+», «Интерактивная карта доступности Псковской области» (Туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Свой проект – издание детской военно - патриотической газеты «Псков-Патриот» - Иван не презентовал, но с номерами уже имеющихся выпусков все присутствующие имели возможность ознакомиться.

Формат встречи прошел в режиме круглого стола с живой беседой и обсуждениями.

- Любая встреча подобного рода - это опыт, - говорит Иван. - Лично у меня завязался контакт с волонтерами проекта «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80+». Проект довольно интересный. Сейчас думаем, каким образом молодое поколение сможет помочь в его реализации.