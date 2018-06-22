Полпред Беглов: Проекты #Команды2018 полезны для любимого города и зажигают других

В рамках рабочей поездки в Псковскую область полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в среду, 20 июня, провел встречу с участниками проекта врио Губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

Общественники и активисты рассказали полпреду о своих проектах и о том, что нового могут привнести в общественную жизнь региона. «Нам важно, что нас слышат», — отметили они.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев представил информационный ресурс, где молодые и активные жители региона могут узнать о наставничестве и найти вакансии.

Общественный помощник губернатора Светлана Мельничук рассказала о своем проекте «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию «80+», ее коллега Владимир Петров — об «Интерактивной карте доступности Псковской области (туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Также на встрече были отмечены проекты, которые уже успешно реализуются на территории региона в рамках #Команды2018: по развитию массового спорта (чемпионаты по дворовому футболу, гребле, Street Workout и по бегу на пересеченной местности), патриотической направленности «Внуки истории» и «Улицы Героев», инициативы в сфере ЖКХ.

Полпред положительно оценил идеи и поблагодарил участников #Команды2018 за креативность:

«Вы делаете красивые и интересные проекты. Здесь очень много направлений, и каждый сможет найти себе занятие по душе. Жизнь может быть разная, и жить надо интересно, заниматься чем-то, кроме своих повседневных обязанностей: учебы, работы, семьи. Это будет полезно для любимого города, района и области, и это зажигает других», — сказал Александр Беглов.