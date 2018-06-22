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Общество

Полпред Беглов: Проекты #Команды2018 полезны для любимого города и зажигают других

22 июня 2018 года, 10:19

В рамках рабочей поездки в Псковскую область полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в среду, 20 июня, провел встречу с участниками проекта врио Губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

Общественники и активисты рассказали полпреду о своих проектах и о том, что нового могут привнести в общественную жизнь региона. «Нам важно, что нас слышат», — отметили они.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев представил информационный ресурс, где молодые и активные жители региона могут узнать о наставничестве и найти вакансии.

Общественный помощник губернатора Светлана Мельничук рассказала о своем проекте «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию «80+», ее коллега Владимир Петров — об «Интерактивной карте доступности Псковской области (туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Также на встрече были отмечены проекты, которые уже успешно реализуются на территории региона в рамках #Команды2018: по развитию массового спорта (чемпионаты по дворовому футболу, гребле, Street Workout и по бегу на пересеченной местности), патриотической направленности «Внуки истории» и «Улицы Героев», инициативы в сфере ЖКХ.

Полпред положительно оценил идеи и поблагодарил участников #Команды2018 за креативность:

«Вы делаете красивые и интересные проекты. Здесь очень много направлений, и каждый сможет найти себе занятие по душе. Жизнь может быть разная, и жить надо интересно, заниматься чем-то, кроме своих повседневных обязанностей: учебы, работы, семьи. Это будет полезно для любимого города, района и области, и это зажигает других», — сказал Александр Беглов.

Александр Беглов оценил красоту проектов псковичей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что всего за месяц с момента старта проекта на участие в нем поступила 441 заявка по разным направлениям.

«Оказать каждой идее необходимую финансовую поддержку за счет областных средств трудно, именно поэтому мы решили учредить фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Руководить им будет известный региональный общественник, директор областного Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Михайлович Царев. Уверен, такой инструмент, аккумулируя внебюджетные финансовые средства, расширит возможности для работы общественных институтов и региональных активистов», — сказал Михаил Ведерников.

Говоря об участниках #Команды2018, он отметил, что это «тот ресурс, которого не хватает администрациям муниципалитетов и области, и который позволит объединить силы бизнеса и общественности».

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