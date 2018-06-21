«Молодая гвардия» призывает присоединиться к общей акции памяти 22 июня

Псковское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» призвало общественные организации присоединиться к общей акции, которая пройдет 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом заявила руководитель отделения, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова.

«22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны – одна из самых страшных дат в жизни нашего народа, с которой связаны невосполнимые утраты в каждой семье нашей страны, - сказала депутат. - В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, не вернувшихся с войны. Всех, кто не дожил до Великой Победы, но верил в нее.

Лидия Драгунова напомнила, что уже много лет 22 июня представители «Молодой гвардии» проводят акцию «Свеча Памяти».

«Зная о том, что многие общественные организации проводят свои акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби, мы призываем их присоединиться к общегородскому мероприятию у мемориального комплекса в сквере у Дома офицеров, где в 18 часов пройдет торжественно-траурный церемониал возложения гирлянды в память о дне начала Великой Отечественной войны и акция «Зажжем свечу», - сказала Лидия Драгунова.

Напомним, что завтра в Псковской области, во всей стране отмечается День памяти и скорби. В Великой Отечественной войне погибли более 27 млн граждан Советского Союза.