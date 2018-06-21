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Спорт

Стать участником Чемпионата по подтягиванию «Я Чемпион» может любой желающий

21 июня 2018 года, 17:35

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в Чемпионате по подтягиванию на турника «Я Чемпион» на Кубок главы региона Михаила Ведерникова.

Отборочный этап в муниципалитетах завершится 27 августа в системе онлайн через регистрацию на этом сайте.

Организаторы обращают внимание на то, что каждый участник может получить спортивную категорию по подтягиванию от Общероссийской молодежной общественной организации «российский спортивный союз молодежи» Соревнования пройдут в номинациях:

- Юноши: до 10 лет

- Юноши: 11 - 17 лет

- Мужчины: 18 – 35

- Мужчины: 36 лет и старше

- Девушки: до 10 лет

- Девушки: 11 - 17 лет

- Девушки: 18 -35 лет

- Девушки: 36 лет и старше

Для участия в Муниципальном этапе необходимо снять на видео подтягивания на максимальное количество раз и выложить в Интернет.

Далее необходимо заполнить заявку участника на этом сайте.

Необходимо приложить ссылку на видео, которую выложили в Интернете. После заполнения, заявка сразу попадает в Рейтинг Чемпионов и на Карту Чемпионов. Отправленное видео будет оценено судьями РосМолСпорта Псковской области и по этим материалам будут определены победители муниципалитетов.

До 28 августа 2018 года будут подведены все итоги, определены Чемпионы муниципалитетов.

Финальный этап соревнований состоится 2 сентября в Пскове.

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