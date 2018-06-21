Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Михаил Ведерников провёл очередное заседание комиссии по противодействию коррупции

21 июня 2018 года, 15:47

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 21 июня провел очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным УМВД России по Псковской области, в прошлом году в регионе было выявлено 82 преступления коррупционной направленности всех категорий, установлено 47 лиц, совершивших преступления. Размер причиненного материального ущерба составил почти 25 млн рублей, из них добровольно погашено 16,5 млн рублей, на остальную сумму наложен арест на имущество.

За пять месяцев этого года было выявлено 34 преступления (аналогичный период прошлого года — 16), установлено 14 лиц, совершивших их (10 в прошлом году). В общем количестве выявленных в этом году экономических преступлений, 11 — совершены при освоении бюджетных средств, 13 — совершены должностными лицами муниципальных предприятий, выявлены четыре факта взяточничества.

Несмотря на положительные результаты, руководитель региона напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию одним из ключевых факторов в противодействии коррупции назвал цифровизацию всей системы государственного управления, которая способствует прозрачности проводимой работы. В этой части Псковская область имеет низкий показатель по доли населения, пользующегося электронными государственными услугами — 39%, в то время как согласно «майским» Указам плановый показатель этого года — не менее 70%.

Врио главы региона поручил начальнику Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Олегу Добрынину разработать более эффективные методы информирования населения о наличии электронных услуг и порядке их получения. «Давайте стремиться попасть в регионы-лидеры по чистоте от коррупционных преступлений, тем более все основания для этих результатов у нас с вами есть. Используя современные технологии, мы можем уже в этом году сделать серьезный шаг вперед в этом направлении», — поставил задачу членам комиссии Михаил Ведерников, призвав подойти к решению вопроса неформально.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Пскове
«Молодая гвардия» призывает присоединиться к общей акции памяти 22 июня
Стать участником Чемпионата по подтягиванию «Я Чемпион» может любой желающий
О грозах и ливнях предупредили жителей Псковской области в МЧС
Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют на полтора часа 22 июня
Псковские медики и педагоги будут привиты от кори без ограничений по возрасту
Митрополит Тихон (Шевкунов) назвал убитого отца Павла (Адельгейма) выдающимся пастырем
В Псковской области зарегистрирован еще один случай заболевания корью
Реабилитация Сталина и Берии невозможна – митрополит Тихон (Шевкунов)

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
19 июня 10:00

Делай раз

Михаил Ведерников провел первую большую пресс-конференцию

Политика / Выборы
13 июня 09:51

Лучший вариант

Соратники по партии решили избавить Михаила Ведерникова от приставки «врио»

Политика / Выборы
6 июня 10:45

Как на президентских

В единый день голосования, 9 сентября, в Псковской области пройдут 24 избирательных кампании разного уровня