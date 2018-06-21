Михаил Ведерников провёл очередное заседание комиссии по противодействию коррупции

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 21 июня провел очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным УМВД России по Псковской области, в прошлом году в регионе было выявлено 82 преступления коррупционной направленности всех категорий, установлено 47 лиц, совершивших преступления. Размер причиненного материального ущерба составил почти 25 млн рублей, из них добровольно погашено 16,5 млн рублей, на остальную сумму наложен арест на имущество.

За пять месяцев этого года было выявлено 34 преступления (аналогичный период прошлого года — 16), установлено 14 лиц, совершивших их (10 в прошлом году). В общем количестве выявленных в этом году экономических преступлений, 11 — совершены при освоении бюджетных средств, 13 — совершены должностными лицами муниципальных предприятий, выявлены четыре факта взяточничества.

Несмотря на положительные результаты, руководитель региона напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию одним из ключевых факторов в противодействии коррупции назвал цифровизацию всей системы государственного управления, которая способствует прозрачности проводимой работы. В этой части Псковская область имеет низкий показатель по доли населения, пользующегося электронными государственными услугами — 39%, в то время как согласно «майским» Указам плановый показатель этого года — не менее 70%.

Врио главы региона поручил начальнику Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Олегу Добрынину разработать более эффективные методы информирования населения о наличии электронных услуг и порядке их получения. «Давайте стремиться попасть в регионы-лидеры по чистоте от коррупционных преступлений, тем более все основания для этих результатов у нас с вами есть. Используя современные технологии, мы можем уже в этом году сделать серьезный шаг вперед в этом направлении», — поставил задачу членам комиссии Михаил Ведерников, призвав подойти к решению вопроса неформально.