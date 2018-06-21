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Общество

Псковские медики и педагоги будут привиты от кори без ограничений по возрасту

21 июня 2018 года, 14:23

Работники образовательных учреждений и медработники в Псковской области будут прививаться от кори в рамках Национального календаря прививок без ограничений по возрасту. Об этом сообщила эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Светлана Мищенко на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По ее словам, 15 июня было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где было прописано, что работники образовательных учреждений и медработники в нашей области будут прививаться без ограничений по возрасту.

«Т.е. на сегодняшний день эти категории должны иметь две профилактические прививки против кори с интервалом не менее трех месяцев. Если человек болел корью, он должен иметь справку о лабораторном подтверждении кори», - сообщила она.

Исключение составляют работники, у которых есть медотвод иммунологической комиссии. Однако, если в учреждении регистрируется случай кори, то данный работник по санитарным правилам профилактики кори будет отстранен от работы на весь инкубационный период инфекционного заболевания.

Все остальные категории прививаются до 55 лет. Это работники торговли транспорта и т.д.

«Индекс контагиозности при кори равен единице. Вирус очень контагиозен. При контакте с больным, если у человека нет прививки, он может заболеть», - напомнила Светлана Мищенко.

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