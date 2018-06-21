В Псковской области зарегистрирован еще один случай заболевания корью. Об этом сообщила эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Светлана Мищенко на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«9 июня был зарегистрирован случай кори у ребенка, который прибыл из Санкт-Петербургской медицинской академии, где находился на лечении по основному заболеванию. 8 июня у него появилась сыпь. и кровь была направлена в Санкт-Петербургский институт им. Пастера. В результате 9 числа мы получаем положительный диагноз «корь»», - рассказала Светлана Мищенко.

По ее словам, управлением Роспотребнадзора было проведено эпидемиологическое расследование. Было выяснено, что ребенок успел посетить детскую поликлинику.

«Человек, больной корью, заразен за пять дней до появления сыпи и пять дней после появления сыпи. Были выявлены все люди, контактировавшие с ребенком в эти дни», - сообщила специалист.

Контактировавшим в ребенком людям были сделаны прививки против кори. Кроме того, среди контактных был зарегистрирован еще один случай появления у ребенка сыпи. Но диагноз кори не подтвердился.

Светлана Мищенко напомнила, что в этом году в Псковской области зарегистрировано два случая кори.