Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области зарегистрирован еще один случай заболевания корью

21 июня 2018 года, 13:47

В Псковской области зарегистрирован еще один случай заболевания корью. Об этом сообщила эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Светлана Мищенко на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«9 июня был зарегистрирован случай кори у ребенка, который прибыл из Санкт-Петербургской медицинской академии, где находился на лечении по основному заболеванию. 8 июня у него появилась сыпь. и кровь была направлена в Санкт-Петербургский институт им. Пастера. В результате 9 числа мы получаем положительный диагноз «корь»», - рассказала Светлана Мищенко.

По ее словам, управлением Роспотребнадзора было проведено эпидемиологическое расследование. Было выяснено, что ребенок успел посетить детскую поликлинику.

«Человек, больной корью, заразен за пять дней до появления сыпи и пять дней после появления сыпи. Были выявлены все люди, контактировавшие с ребенком в эти дни», - сообщила специалист.

Контактировавшим в ребенком людям были сделаны прививки против кори. Кроме того, среди контактных был зарегистрирован еще один случай появления у ребенка сыпи. Но диагноз кори не подтвердился.

Светлана Мищенко напомнила, что в этом году в Псковской области зарегистрировано два случая кори.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Пскове
«Молодая гвардия» призывает присоединиться к общей акции памяти 22 июня
Стать участником Чемпионата по подтягиванию «Я Чемпион» может любой желающий
О грозах и ливнях предупредили жителей Псковской области в МЧС
Михаил Ведерников провёл очередное заседание комиссии по противодействию коррупции
Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют на полтора часа 22 июня
Псковские медики и педагоги будут привиты от кори без ограничений по возрасту
Митрополит Тихон (Шевкунов) назвал убитого отца Павла (Адельгейма) выдающимся пастырем
Реабилитация Сталина и Берии невозможна – митрополит Тихон (Шевкунов)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
21 июня 10:39

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Общество
21 июня 09:28

Земельный вопрос

Как оформить участок, избавиться от штрафов Росприроднадзора и зарегистрировать дом, участок из-под которого «уехал» в озеро

Общество
20 июня 10:51

Медицинская смена

Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках