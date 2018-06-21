Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Реабилитация Сталина и Берии невозможна – митрополит Тихон (Шевкунов)

21 июня 2018 года, 13:30

- Никакой реабилитации тех, кто стоял за гонениями священников, быть не может, - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в Пскове 21 июня. - Ни Сталина, ни Берии. И тот, и другой были грандиозными политическими деятелями, тиранами, сделавшими много в государственном строительстве, но никакие успехи никогда не оправдают пролитой крови.

Он отметил, что молится нужно за всех, и за злодеев, но оправдывать зло церковь не может даже косвенно.

- Мне посчастливилось, как многим клирикам старшего и среднего возраста, общаться с теми, кто был исповедником и даже мучеником во времена большевистских гонений. Те, кто пострадал за веру – величайшее сокровище. Я был в Риме потрясен, как мало католики знают о наших мучениках, - рассказал владыка. - Будет ужасно, если в России настанет время, когда наши потомки будут в таком же неведении. Мы сделаем все, чтобы тот колоссальный опыт существования церкви в атеистическом государстве – колоссальный и неповторимый, мы его приносим в сокровищницу общей христианской церкви – был востребован.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Пскове
«Молодая гвардия» призывает присоединиться к общей акции памяти 22 июня
Стать участником Чемпионата по подтягиванию «Я Чемпион» может любой желающий
О грозах и ливнях предупредили жителей Псковской области в МЧС
Михаил Ведерников провёл очередное заседание комиссии по противодействию коррупции
Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют на полтора часа 22 июня
Псковские медики и педагоги будут привиты от кори без ограничений по возрасту
Митрополит Тихон (Шевкунов) назвал убитого отца Павла (Адельгейма) выдающимся пастырем
В Псковской области зарегистрирован еще один случай заболевания корью

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов)
Священный синод Русской православной церкви назначил главу Патриаршего совета по культуре епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской митрополии.

Общество
21 июня 10:39

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Общество
21 июня 09:28

Земельный вопрос

Как оформить участок, избавиться от штрафов Росприроднадзора и зарегистрировать дом, участок из-под которого «уехал» в озеро

Общество
20 июня 10:51

Медицинская смена

Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках