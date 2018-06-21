Реабилитация Сталина и Берии невозможна – митрополит Тихон (Шевкунов)

- Никакой реабилитации тех, кто стоял за гонениями священников, быть не может, - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в Пскове 21 июня. - Ни Сталина, ни Берии. И тот, и другой были грандиозными политическими деятелями, тиранами, сделавшими много в государственном строительстве, но никакие успехи никогда не оправдают пролитой крови.

Он отметил, что молится нужно за всех, и за злодеев, но оправдывать зло церковь не может даже косвенно.

- Мне посчастливилось, как многим клирикам старшего и среднего возраста, общаться с теми, кто был исповедником и даже мучеником во времена большевистских гонений. Те, кто пострадал за веру – величайшее сокровище. Я был в Риме потрясен, как мало католики знают о наших мучениках, - рассказал владыка. - Будет ужасно, если в России настанет время, когда наши потомки будут в таком же неведении. Мы сделаем все, чтобы тот колоссальный опыт существования церкви в атеистическом государстве – колоссальный и неповторимый, мы его приносим в сокровищницу общей христианской церкви – был востребован.