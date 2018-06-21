Митрополит Тихон (Шевкунов): Мне выпало счастье общаться с Путиным

Приватным назвал вопрос про общение с президентом Владимиром Путиным митрополит Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в Пскове 21 июня.

- Вопрос о любом человеке, вопрос приватный, - отметил владыка. - Не думаю, что какой-то человек был бы мне благодарен, если бы я стал распространяться на эту тему. В двух словах скажу совершенно искренне. Мне выпало счастье общаться с Владимиром Владимировичем Путиным. Человек этот совершенно поразительный, второго такого я не встречал по уровню интеллекта, воле, преданности своему делу, искренности и доброте, способности взять не себя ответственность. Общение у нас бывает, и каждый раз я поражаюсь, как человек тянет колоссальный груз ответственности. О нападках я даже не хочу говорить. Он делает свое дело, не обращая внимания на все это. Считаю, что благодаря ему страна идет тем путем, который предотвращает нас от неразрешимых проблем.