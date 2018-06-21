Митрополит Тихон (Шевкунов): Плох тот монах, который мечтает стать патриархом

Если в миру плох тот человек, у которого нет здорового стремления к совершенствованию и восхождению по солдатско-офицерской лестнице, то в церковном мире все диаметрально противоположно. Плох тот монах, который мечтает стать патриархом. Должно быть стремление стать соработником Христу. Карьерное желание монаха ставит на его духовной жизни жирный и несмываемый крест, - на вопрос о возможности стать патриархом ответил на пресс-конференции в Пскове 21 июня митрополит Тихон (Шевкунов).

Он вспомнил, как некоторое время назад главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объявил, что Тихон в течение полугода станет настоятелем Исаакиевского собора, потом митрополитом Санкт-Петербургским, затем патриархом.

- Я на это ответил, что не стану вдаваться в дискуссию, но мне оборвали все телефоны, в том числе, с поздравлениями. Я отвечал: чтобы стать патриархом я должен пять лет управлять епархией. Как только меня назначали в Псков, снова начались такие звонки.

Также митрополит напомнил, что в истории Русской православной церкви патриархами становились правящие архиереи, которые управляли епархией от 20 до 40 лет. «Когда мне будет 80 лет, этот вопрос может встать. Поэтому большая просьба успокоится. Ничего серьезного в этой теме нет даже в помине».

О работе патриарха Кирилла митрополит Тихон рассказал, что «это такой тяжелый крест, мы его даже представить не можем».

- Горячего желания оказаться на его месте нет ни у кого, - поставил митрополит Тихон точку в этом вопросе, - кроме людей неадекватных, которые видят только красивую картинку.