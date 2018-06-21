Митрополит Тихон: Насильно прихожан в храмы затаскивать не собираемся

На пресс-конференции 21 июня митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) поделился с журналистами своими наблюдениями: в 80-е годы в храмах было молодежи не меньше чем сейчас, а может и больше, «хотя это были кондовые застойные времена».

- Мы в храме находили себе друзей и единомышленников, - вспомнил митрополит. - Будем считать приоритетной задачей не агитацию и пропаганду среди молодежи, а то, что завещано самим Христом – проповедь слова Божьего. Если людям говорить о том, что они могут раскрыть внутри себя, приложить усилия, то люди открывают для себя целый мир, не сравнимый ни с чем другим. То, что мы строим храмы и занимаемся благотворительностью – хорошо, но важная задача – познакомить человека с богом и самим собой. Никого насильно в храм мы затаскивать не собираемся.

Также митрополит коснулся вопроса о преподавании основ православной культуры в школах. Он отметил, что во многих странах ведется религиозное образование. В качестве примеров он привел Финляндию, Германию и Польшу.

- У нас эта тема поднята впервые спустя многие десятилетия, - напомнил митрополит Тихон. - Моя точка зрения: представление о православии, как об исторически сложившейся духовной основе Руси и России, должно быть. К сожалению, не везде предмет преподается интересно, не все преподаватели могут донести этот вопрос так, чтобы он был актуален и важен.

Владыка сообщил, что в митрополии будут проходить встречи с преподавателями и их обучение.