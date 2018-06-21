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Общество

Рособрнадзор ждет предложений от выпускников, как сделать ЕГЭ более комфортным

21 июня 2018 года, 12:25

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продолжает сбор предложений, как сделать процедуру единого государственного экзамена более комфортной и прозрачной. О том, чего им не хватало на экзаменах и что мешало, участники ЕГЭ могут написать по электронному адресу vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов объявил о начале сбора предложений от участников ЕГЭ по созданию более комфортных условий на едином госэкзамене после окончания досрочного периода экзаменов в апреле 2018 года.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а затем вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества.

Выпускники, сдававшие ЕГЭ в основной период, также могут направить свои идеи по совершенствованию госэкзамена в Рособрнадзор. Сбор предложений продлится до 30 июня.

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