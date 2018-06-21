За продажу «паленого» алкоголя оштрафовали жительницу Дедовичского района

Жительницу Дедовичского района привлекли к ответственности за продажу суррогатного алкоголя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с 17 по 25 декабря 2017 года женщина в целях извлечение личной выгоды кустарным способом изготовила спиртосодержащую жидкость – самогон, и стала продавать ее у себя в квартире.

2 февраля 2018 года в ходе проведения оперативных мероприятий деятельность злоумышленницы была пресечена, спиртосодержащая жидкость изъята.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.