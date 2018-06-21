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Общество

Трёхдневный региональный волонтерский форум стартовал в Островском районе

21 июня 2018 года, 10:32

С 21 по 23 июня на территории Военно-исторического музея Псковской области в деревне Холматка Островского района пройдет Региональный волонтерский форум. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной адмиинистрации.

В форуме примут участие представители разных районов Псковской области, активно задействованные в добровольческой и патриотической работе — представители общественных организаций, координаторы молодежных проектов. Одной из основных тем станет формирование концепции молодежной политики Псковской области и координация работы патриотических объединений.

Программа форума включает большое количество тренингов по волонтерству, проектной работе и грантовой поддержке от приглашенных спикеров — экспертов Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Участники также смогут принять участие в различных мероприятиях: всероссийской акции «Свеча памяти», интерактивной площадке «Чтобы помнили…», акции «Красная гвоздика», квесте «Партизанскими тропами», посетить отделения Военно-исторического музея в городе Острове. Для делегатов будет проведен урок памяти в рамках всероссийского проекта «Живая деревня», посвященного городам, селам и деревням, уничтоженным на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, информация, сбор которой осуществляется активистами проекта, найдет отражение на сайте победа60.рф, посвященного участию Псковской области в Великой Отечественной войне. С середины мая уроки памяти прошли в нескольких школах Псковской области, их посетили уже больше 150 школьников.

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