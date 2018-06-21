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Происшествия

За интимные связи с малолетней в Псковской области ожидает суда мужчина

21 июня 2018 года, 09:36

В Псковской области будут судить мужчину, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, с осени 2017 года до весны 2018 года обвиняемый неоднократно нарушал половую неприкосновенность несовершеннолетней девочки.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

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