За интимные связи с малолетней в Псковской области ожидает суда мужчина

В Псковской области будут судить мужчину, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, с осени 2017 года до весны 2018 года обвиняемый неоднократно нарушал половую неприкосновенность несовершеннолетней девочки.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.