На 12 июля назначена 22-я сессия областного Собрания депутатов

Очередная 22-я сессия Псковского областного Собрания депутатов пройдёт 12 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с Регламентом Собрания сессия, как правило, проводится в четверг последней недели месяца, однако, на это раз депутаты приняли решение сместить дату пленарного заседания на июль, чтобы охватить ряд вопросов, ещё не поступивших в Собрание, но, по имеющейся информации, уже почти готовых к внесению. Среди таких нормативных правовых актов – изменения в Закон об областном бюджете текущего года, поправки, предусматривающие льготы по налогам на имущество для отдельной категории предприятий, а также федеральные инициативы справедливороссов.

Напомним, период с 15 июля по 15 сентября является межсессионным, поступившие в Собрание проекты законов и постановлений будут рассмотрены на первой сессии, созываемой после его окончания.