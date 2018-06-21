Псковская область может получить 340 млн рублей из резервного фонда президента

Полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов поддержал заявку Псковской области о выделении 340 млн рублей из резервного фонда президента России, которые необходимы для капитального ремонта учреждений образования и закупку медицинского оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Эти деньги еще нужно будет защитить, но мы планируем, что с их помощью сможем сделать ремонт в музыкальной школе № 1 в городе Пскове, во втором корпусе шестой школы в Великих Луках, о чем мы говорили с Александром Дмитриевичем в прошлый визит, оснастить и запустить врачебно-физкультурный диспансер, - сообщил журналистам врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Также заявленные средства предусмотрены на покупку медицинского оборудования, необходимого для улучшения диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Говоря о визите полпреда Александра Беглова в регион, Михаил Ведерников отметил насыщенную рабочую программу, в рамках которой поднимались вопросы жизнедеятельности приграничных районов, исполнения «майских» указов президента 2012 года и готовность региона к реализации новых задач. Также Александр Беглов и Михаил Ведерников посетили ряд социальных объектов Печорского района и пообщались с участниками проекта «Команда 2018».