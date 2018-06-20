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Общество

В Пскове простились с главой Пыталовского района Ларисой Сидорук

20 июня 2018 года, 17:56

20 июня в Пскове простились с главой Пыталовского района Ларисой Сидорук, которая скоропостижно скончалась 18 июня на 60-м году жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проститься с Ларисой Сидорук пришли сотни человек - близкие и родные, друзья, коллеги, представители властей Пыталово, Пскова, Великих Лук, районов и области.

Отпевание прошло в псковском храме Успения с Полонища. Также состоялась гражданская панихида на кладбище Орлецы-3, где и была погребена Лариса Сидорук.


Фото предоставлено пресс-службой муниципалитета
- Большую часть своей жизни она проводила на работе, - начала свою прощальную речь заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова, которая выразила соболезнования от себя лично, от имени врио губернатора Михаила Ведерникова и администрации региона.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил человеческие качества Ларисы Сидорук: «Она была настоящим другом, отзывчивой женщиной и душой болела за район».

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что для всех известие о смерти Ларисы Сидорук стало шокирующей новостью: «Мы еще неделю назад с ней шутили и готовились к юбилею», - и добавил - «Она всеми силами боролась за лучшую жизнь района, за все всегда переживала - и за подтопленные в прошлом году дома, и за жителей района, и за родных».

Лариса Сидорук родилась 6 августа 1958 года в городе Невель Псковской области. С 1975 года по 1980 год работала швеёй на Невельском швейном объединении, была секретарём комсомольской организации. С 1980 года по 1983 год работала в ОК ВЛКСМ инструктором отдела комсомольских организаций. С 1984 года по 1987 год Псковский горисполком старший экономист. С 1987 года по 1995 год работала в Управлении сельского хозяйства главным специалистом ОК Пыталовского района. С 1995 года по настоящее время являлась главой Пыталовского района. В 2008 году была награждена грамотой администрации Псковской области за долгосрочный и добросовестный труд в органах местного самоуправления.

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