20 июня в Пскове простились с главой Пыталовского района Ларисой Сидорук, которая скоропостижно скончалась 18 июня на 60-м году жизни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проститься с Ларисой Сидорук пришли сотни человек - близкие и родные, друзья, коллеги, представители властей Пыталово, Пскова, Великих Лук, районов и области.

Отпевание прошло в псковском храме Успения с Полонища. Также состоялась гражданская панихида на кладбище Орлецы-3, где и была погребена Лариса Сидорук.