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Общество

С помощью листовок в Пскове анонсируют митинг против повышения пенсионного возраста

20 июня 2018 года, 16:40

В Пскове на дверях подъездов стали появляться объявления с информацией о грядущем митинге партии пенсионеров «За достойную старость». Мероприятие пройдет в гайд-парке на Четырех углах (пересечение Рижского проспекта и улицы Максима Горького). Начало запланировано на 17.00.

По данным опроса, 92% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста.
Фото Алексея Кедрова
Поводом для митинга стало намерение правительства Дмитрия Медведева повысить в России пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Подписанный премьер-министром законопроект может быть принят парламентом уже в сентябре этого года.

Напомним, 19 июня представитель регионального отделения «Партии пенсионеров России» Сергей Кулаков провел одиночный пикет у здания Пенсионного фонда РФ по Псковской области. В руках он держал плакат с надписью: «За достойную пенсию!».

Сергей Кулаков заявил о том, что общественное мнение должно быть услышано и «решение увеличивать пенсионный возраст – скоропалительное».

СПРАВКА

Организатором мероприятия является региональное отделение «Партии пенсионеров России».

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