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Общество

В Пскове ищут транспорт для 20 кошек из санатория

20 июня 2018 года, 16:00

Порядка 20 кошек и нескольких котят надо забрать до конца недели из санатория «Голубые озера», что в Невельском районе. Об этом «Псковской правде» рассказала владелица частного кошачьего приюта в Пскове Ирина Шембурская.

17 июня в соцсетях появился пост о том, что на 18 июня запланировано уничтожение кошек, которые проживают в санатории «Голубые озера». Одна из сотрудниц санатория слезно просила спасти животных, взяв хотя бы по одному.

- Это была вторая половина воскресенья, дозвониться до руководителя учреждения, чтобы уточнить информацию, мы не смогли, - рассказала Ирина. - Ближе к ночи на связь с нами вышла его помощница, которая сказала, что все это неправда и клевета.

В понедельник до руководства дозвонилась руководитель великолукского приюта для бездомных животных «Милый» Татьяна Тимофеева.

- Разговаривала с директором Михаилом Васильевичем, - рассказала она. - Ситуация по уничтожению ложная, но проблема существует. Отдыхающие выносят еду из столовой и раскидывают по территории, в результате над едой с громкими криками летают чайки и другие немаленькие птицы и мешают людям отдыхать, регулярно отдыхающие приходят жаловаться на шум. Директор готов решать проблему цивилизованно.

Татьяна Тимофеева предложила забрать кошек, стерилизовать их и вернуть, но такой вариант не устраивает санаторий, где ратуют за полное избавление территории от животных.

Кормление в санатории расценивается как нарушение режима.
Фото из группы «Приют для бездомных животных»
В соцсети можно найти объявление, которое до сих пор висит в санатории. Оно гласит, что кормить кошек запрещено, а кто нарушит этот запрет, будет выдворен из учреждения в тот же день. Говорят, что такие случаи есть.

- Я тоже с руководством общалась, - рассказывает Ирина. - Предложила забрать кошек к себе при условии, что мне гарантируют, что с ними ничего не случится. Мне ответили, что готовы в любой день пропустить машину. Настоятельно рекомендовали приехать до конца недели. Для меня это затруднительно. Я нахожусь в Пскове, у меня около 30 животных сейчас, которых не на кого оставить, и потом у меня всего три переноски. А мне в самые короткие сроки надо найти машину и 20 переносок. Сейчас я пытаюсь найти, кто бы мне помог.  

СПРАВКА

Связаться с Ириной Шембурской можно через страничку ВКонтакте.

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