В Пскове ищут транспорт для 20 кошек из санатория

Порядка 20 кошек и нескольких котят надо забрать до конца недели из санатория «Голубые озера», что в Невельском районе. Об этом «Псковской правде» рассказала владелица частного кошачьего приюта в Пскове Ирина Шембурская.

17 июня в соцсетях появился пост о том, что на 18 июня запланировано уничтожение кошек, которые проживают в санатории «Голубые озера». Одна из сотрудниц санатория слезно просила спасти животных, взяв хотя бы по одному.

- Это была вторая половина воскресенья, дозвониться до руководителя учреждения, чтобы уточнить информацию, мы не смогли, - рассказала Ирина. - Ближе к ночи на связь с нами вышла его помощница, которая сказала, что все это неправда и клевета.

В понедельник до руководства дозвонилась руководитель великолукского приюта для бездомных животных «Милый» Татьяна Тимофеева.

- Разговаривала с директором Михаилом Васильевичем, - рассказала она. - Ситуация по уничтожению ложная, но проблема существует. Отдыхающие выносят еду из столовой и раскидывают по территории, в результате над едой с громкими криками летают чайки и другие немаленькие птицы и мешают людям отдыхать, регулярно отдыхающие приходят жаловаться на шум. Директор готов решать проблему цивилизованно.

Татьяна Тимофеева предложила забрать кошек, стерилизовать их и вернуть, но такой вариант не устраивает санаторий, где ратуют за полное избавление территории от животных.