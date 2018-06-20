Полпред Александр Беглов ознакомился с работой Печорской больницы

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов 20 июня в ходе рабочей поездки в Печорский район ознакомился с работой больницы муниципалитета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

И.о. главного врача учреждения Александр Королев показал полпреду и врио Губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову помещения, которые были отремонтированы в рамках федеральной программы по модернизации системы здравоохранения. Это терапевтическое, хирургическое и детское отделения, а также помещения «скорой медицинской помощи».

Александр Королев отметил, что помимо ремонта медицинского учреждения, было закуплено новое медицинское диагностическое оборудование, поступили новые кареты «скорой помощи». При районной больнице работает мобильный фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий жителей отдаленных деревень и сел.

Специалисты больницы постоянно повышают свою квалификацию и изучают новые направления медицины. Так, например, в учреждении внедрен лапароскопический метод лечения больных.