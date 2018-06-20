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Общество

Волонтерский форум «VEЧER» пройдет с 21 по 23 июня в Островском районе

20 июня 2018 года, 15:04

Пятый Псковский волонтерский форум «VEЧER» пройдет с 21 по 23 июня на территории комплекса «Островский укрепрайон» военно-исторического музея Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К участию приглашаются неравнодушные жители региона, которым не безразличны человеческие, экологические, патриотические или молодежные проблемы.

Для участников будет организован трансфер из Пскова в первый день форума — в 15.00 от стоянки магазина «Барон» на улице Конная, 2.

Форум пройдет в формате палаточного лагеря. На территории музейного комплекса будет организовано питание участников и предоставлены палатки для проживания. При себе необходимо иметь спальные мешки и коврики, напоминают организаторы.

В программе ожидаются разнообразные тренинги, игры, семинары, мастер-классы, а также презентации молодежных организаций и спортивные занятия.

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