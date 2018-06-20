Второй раунд виртуального «Боя с Чемпионом» пройдёт в Пскове 22 июня

В рамках проекта «Бой с Чемпионом» в пятницу, 22 июня, в Пскове запустят второй раунд. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Мероприятие пройдёт в зале единоборств СРП «Простория».
В рамках проекта «Бой с Чемпионом» в пятницу, 22 июня, в Пскове запустят второй раунд. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Мероприятие пройдёт в зале единоборств СРП «Простория».
Участие абсолютно бесплатное.
Количество мест ограничено.
Подробности по телефону: +79517560131 (Василий).
Напомним, в конце мая сильнейшие спортсмены собрались на турнире по компьютерному спорту «Бой с чемпионом», среди которых были 4 прославленных спортсмена Северо-Запада из мира единоборств.