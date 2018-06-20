Второй раунд виртуального «Боя с Чемпионом» пройдёт в Пскове 22 июня

В рамках проекта «Бой с Чемпионом» в пятницу, 22 июня, в Пскове запустят второй раунд. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы. Мероприятие пройдёт в зале единоборств СРП «Простория».

В этот день псковичей приглашают на открытую тренировку с 19.00 до 20.20 с руководителем спортивного клуба «Тайфун» Алиной Смирновой. Благодаря именитой тхэквондистке вы узнаете, как сражаться в реальном бою без джойстика.

Участие абсолютно бесплатное.

Количество мест ограничено.

Подробности по телефону: +79517560131 (Василий).

Напомним, в конце мая сильнейшие спортсмены собрались на турнире по компьютерному спорту «Бой с чемпионом», среди которых были 4 прославленных спортсмена Северо-Запада из мира единоборств.