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Культура

Озвучена программа фестиваля «Исаборг – 2018» в Псковской области

20 июня 2018 года, 12:34

С 29 июня по 1 июля в Изборске состоится одиннадцатый фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

В работе фестиваля примут участие 160 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска, Таллина, Дагды.

Гость фестиваля группа старинной музыки «Трикветрум» (Санкт-Петербург).

В руках средневековых менестрелей оживут волынки, барабаны, гусли, бубен, гудок.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ИСАБОРГ - 2018»

Суббота, 30 июня

11.00 - Официальное открытие фестиваля. Открытие исторического лагеря на Труворовом городище для зрителей.

11.15- 13.15 - Работа ремесленных экспериментальных площадок.

«Вырезаем бердо», «Изготовление грузил для ткацкого станка», «Изготовление костяных игл», «Изготовление ножниц», «Красильня», «Прядение», «Ткачество», «Чесание шерсти», «Первичная обработка льна», «Шитье», «Средневековая ферма».

Работа исторических аттракционов на Труворовом городище.

«Воинские традиции древней Руси», «Стрелковая забава», «Копья и сулицы», «Фотосессия в доспехах», «Разжигание костра».

13.15. – 13.45 - Концерт исторической музыки в лагере на Труворовом городище.

14.00 -16.00 - Военная программа на плато. Парад-представление участников фестиваля. «Битва дружин» (показательное сражение). Военные состязания.

17.00 - Закрытие исторического лагеря на Труворовом городище для зрителей.

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