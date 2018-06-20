Озвучена программа фестиваля «Исаборг – 2018» в Псковской области

С 29 июня по 1 июля в Изборске состоится одиннадцатый фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

В работе фестиваля примут участие 160 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска, Таллина, Дагды.

Гость фестиваля группа старинной музыки «Трикветрум» (Санкт-Петербург).

В руках средневековых менестрелей оживут волынки, барабаны, гусли, бубен, гудок.