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Общество

Александр Беглов и Михаил Ведерников посетили Печорский детский сад «Звёздочка»

20 июня 2018 года, 11:56

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 20 июня посетили филиал Печорской гимназии — детский сад «Звездочка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом образовательном учреждении успешно решена задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным — о ликвидации очередей в детские сады для ребят не только от трех, но и от полутора лет. На сегодняшний день в учреждении насчитывается порядка 220 воспитанников — шесть дошкольных групп и три группы первоклашек.

Основное направление работы — художественно-эстетическое. В ходе визита Александр Беглов и Михаил Ведерников посетили занятия в танцевальном зале, групповую комнату и дополнительные занятия для детей с логопедом и психологом.

В целом полпред Президента положительно оценил созданные для обучения детей условия.

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