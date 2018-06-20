Красногородского садиста отправили в колонию строгого режима на 10 месяцев

Рецидивист из Красногородска понес ответственность за истязание сожительницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

С 13 августа по 20 декабря 2017 года этот неоднократно судимый 31-летний мужчина систематически избивал свою сожительницу руками и ногами. Однажды дело даже дошло до поножовщины. Подсудимый вонзил женщине холодное оружие в ногу, причинив своими действиями физические и психические страдания.

С учетом позиции государственного обвинителя судья назначил преступнику наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.