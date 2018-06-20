В последний четверг июня в Пскове пройдет туристический форум «#Путешествуя – помогай!»

С 29 по 29 июня в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский переулок, дом 2) пройдёт первый Форум социально ответственного туризма «#Путешествуя – помогай!».
Как сообщили «Псковской правде» организаторы, важной составляющей работы форума является корпоративное волонтерство - совместная работа по благоустройству объекта социально ответственного туризма.
В ходе форума пройдут дискуссионные панели на актуальные темы для социально ответственного туризма:
1. Природное наследие и сельскохозяйственная промышленность;
2. Культурно-историческое наследие, экономика наследия и гостеприимство;
3. Традиции, самобытность регионов и современность.
Зарегистрировать на форум можно по этой ссылке.
Организаторы - Государственный комитет Псковской области по культуре, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» (при содействии и участии Международного центра ответственного туризма и Союза участников ответственного туризма)