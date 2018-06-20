Поиски без вести пропавшей великолучанки закончились успешно (ФОТО)

В Великих Луках полицией установлено местонахождение Ольги Богдановой Владимировны, находившейся в розыске с 8 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В Великих Луках полицией установлено местонахождение Ольги Богдановой Владимировны, находившейся в розыске с 8 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В результате комплекса мероприятий, проведенных полицейскими, выяснилось, что женщина находится в Великих Луках.
Стражи порядка выражают благодарность всем, кто оказал содействие полиции в розыске.