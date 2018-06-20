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Общество

Поиски без вести пропавшей великолучанки закончились успешно (ФОТО)

20 июня 2018 года, 09:41

В Великих Луках полицией установлено местонахождение Ольги Богдановой Владимировны, находившейся в розыске с 8 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Ранее сообщалось, что эта 43-летняя женщина ушла из дома по месту жительства на улице Ставского в Великих Луках и пропала.

В результате комплекса мероприятий, проведенных полицейскими, выяснилось, что женщина находится в Великих Луках.

Стражи порядка выражают благодарность всем, кто оказал содействие полиции в розыске.

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