Они не только лечат, но и приносят гостинцы – псковичка о врачах ветеранского госпиталя

«Хочу поблагодарить врача госпиталя ветеранов войн Фролову Нину Владимировну за оказанную мне помощь. Я получила серьезное лечение. Также мне помогли представители Красного Креста, большое спасибо председателю Петру Никитовичу Василевскому, медсестре Анне Андреевне Сутугиной, водителю Игорю Александровичу Головне за то, что они не забывают стариков и помогают перенесшим тяжелое время. Они не только лечат, но и приносят гостинцы, чтобы нас порадовать.

Большая благодарность врачу Марине Михайловне Лебоевой. Она хороший врач и внимательный, отзывчивый человек. Невролог Утенков Александр Анатольевич — врач от Бога. Спасибо за лечение главврачу городской поликлиники Галине Ивановне Неваленной — я чувствую себя лучше».

Бабайцева Галина Николаевна, Псков