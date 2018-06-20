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Культура

На фестиваль ремесленной культуры в Порхов приглашают всех жителей региона

20 июня 2018 года, 09:34

30 июня на территории Порховского дома ремесел пройдет фестиваль ремесленной культуры «Пришелонское плетение». Площадка у Дома ремесел превратится в территорию творчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Главными героями праздника станут порховичи – мастера по плетению из природных материалов. Отметим, что Порховский дом ремёсел воспитал плеяду талантливых мастеров, которые неоднократно представляли Псковскую область на всероссийских выставках.

В 12.00 начнется ярмарка, в которой примут участие мастера Пскова и области, а также участники Клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден». В этот день псковские и порховские мастера проведут мастер-классы по ткачеству поясов, плетению из природных материалов, народной традиционной кукле, пальчиковой кукле, росписи по керамике и т.д. Зрители смогут пообщаться с уникальными мастерами и художниками, в том числе с участниками студии «Псковский кукольный дом».

В 14.00 начнутся игровая программа и спектакли. На площадке реконструкторов можно будет познакомиться с интересными историческими персонажами, пострелять в лучном тире. Посетителей ожидают спектакли двух коллективов: семейного театра «Колыбель» (Галерея «Герцена, 6») и самодеятельного театра «Лоскуток» при Политехническом колледже. Дети смогут поиграть в «Игры нашего двора», поводить хороводы. На фестивале выступит псковский ансамбль «Уграда».

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