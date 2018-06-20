Администрация Гавровской волости нарушила закон про покупке спортивного оборудования

В Пыталовском районе выявили факт незаконного ограничения конкуренции при осуществлении муниципальных закупок администрацией сельского поселения «Гавровская волость». Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

В апреле 2018 года администрация сельского поселения закупила спортивное оборудование на сумму 120 000 рублей у одного лица по двум договорам поставки товаров.

Вместе с тем, согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закона закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком для осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновного лица.