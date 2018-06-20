Из-за ремонтных работ в Пскове ограничат движение по улице Белинского

В связи с планируемыми работами по замене теплосетей до 6 июля в Пскове закрыто движение транспортных средств по улице Белинского на пересечении с улицей Автозаводской. Также до 29 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Алтаева в районе дома № 22 из-за выполнения ремонтных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.