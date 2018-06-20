Галина Цепилова: Поздравляю династию Жгун с прошедшим Днём медика

«Поздравляю династию Жгун с прошедшим Днем медика. Лариса Геннадьевна Жгун работает в Новосокольнической центральной районной больнице много лет. Очень хороший человек, отзывчивый. Работает с душой. Всегда придет на помощь, хорошо лечит, прекрасно относится к больным.

Также ее сын Дмитрий Александрович Жгун работает в нашей больнице. Он окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию. Хорошо относится к пожилым и больным людям. Только заработки, конечно, у нас небольшие, в районе не хватает врачей.

И еще поздравляю гинекологов Ольгу Викторовну Симонову и Татьяну Николаевну Ромась. Они тоже очень отзывчивые, всегда придут на помощь.

Хочу через вашу газету их поздравить с праздником. Желаю здоровья и всего самого хорошего всему персоналу больницы и станции скорой помощи».

Цепилова Галина Анатольевна, Новосокольники