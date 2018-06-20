Галина Цепилова: Поздравляю династию Жгун с прошедшим Днём медика

Также ее сын Дмитрий Александрович Жгун работает в нашей больнице. Он окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию. Хорошо относится к пожилым и больным людям. Только заработки, конечно, у нас небольшие, в районе не хватает врачей.
И еще поздравляю гинекологов Ольгу Викторовну Симонову и Татьяну Николаевну Ромась. Они тоже очень отзывчивые, всегда придут на помощь.
Хочу через вашу газету их поздравить с праздником. Желаю здоровья и всего самого хорошего всему персоналу больницы и станции скорой помощи».
Цепилова Галина Анатольевна, Новосокольники