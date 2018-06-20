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Общество

Галина Цепилова: Поздравляю династию Жгун с прошедшим Днём медика

20 июня 2018 года, 09:19
«Поздравляю династию Жгун с прошедшим Днем медика. Лариса Геннадьевна Жгун работает в Новосокольнической центральной районной больнице много лет. Очень хороший человек, отзывчивый. Работает с душой. Всегда придет на помощь, хорошо лечит, прекрасно относится к больным.

Также ее сын Дмитрий Александрович Жгун работает в нашей больнице. Он окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию. Хорошо относится к пожилым и больным людям. Только заработки, конечно, у нас небольшие, в районе не хватает врачей.

И еще поздравляю гинекологов Ольгу Викторовну Симонову и Татьяну Николаевну Ромась. Они тоже очень отзывчивые, всегда придут на помощь.

Хочу через вашу газету их поздравить с праздником. Желаю здоровья и всего самого хорошего всему персоналу больницы и станции скорой помощи».

Цепилова Галина Анатольевна, Новосокольники

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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