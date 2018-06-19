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Общество

Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока

19 июня 2018 года, 17:53

Псковская область вошла в ТОП-30 регионов России — лидеров по производству молока в сельскохозяйственных организациях. Рейтинг подготовлен на основании оперативных данных Росстата по данным на 1 июня этого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За пять месяцев этого года сельхозпредприятия региона произвели более 65 тыс тонн молока, что на 4% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Лучшие хозяйства молочного животноводства — ООО «Слактис» с объемом надоя 4,6 тыс кг молока на фуражную корову, ОПХ «Родина», ООО «ПсковАгроИнвест» и ОАО «Красное Знамя», где в среднем с объемом надоя по 3 тыс кг в каждом.

Что касается данных прошлого года, то уровень произведенного в Псковской области молока на душу населения составил 321 кг, что в 1,5 раза больше среднего общероссийского показателя, и в 2,4 раза — среди регионов Северо-Западного федерального округа.

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