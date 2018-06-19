Участник одиночного пикета «За достойную пенсию»: Важно, чтобы общественное мнение было услышано

- Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне, - пояснил свою позицию активист. - Считаю, что решение о том, что нужно увеличивать пенсионный возраст – скоропалительное.

Акция протеста против повышения пенсионного возраста состоялась 19 июня в Пскове. Как передает корреспондент «Псковской правды», одиночный пикет провел у здания Пенсионного фонда РФ по Псковской области представитель регионального отделения «Партии пенсионеров России» Сергей Кулаков. В руках он держал плакат с надписью «За достойную пенсию!».

По его словам, это решение касается не нынешних пенсионеров, а тех, кто только собирается выходить на пенсию.

- Решение о повышении пенсионного возраста требует обсуждения. В практике других стран такие решения продумываются: учитывается средний возраст населения, продолжительность жизни, желание людей работать. Потому что не все хотят выходить на пенсию: 50% остаются работать, особенно если эта работа устраивает, ищут работу. На этом нужно тоже акцентировать внимание, - отметил Сергей Кулаков.

Представитель регионального отделения «Партии пенсионеров России» призывает все партии и общественные организации участвовать в обсуждении этого вопроса:

- Важно, чтобы общественное мнение было услышано, - подчеркнул он.

По данным «Псковской правды» в четверг, 21 июня, в сквере на Четырех углах в 17:00 запланирован митинг по этому же вопросу.