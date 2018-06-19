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Общество

Участник одиночного пикета «За достойную пенсию»: Важно, чтобы общественное мнение было услышано

19 июня 2018 года, 15:48

Акция протеста против повышения пенсионного возраста состоялась 19 июня в Пскове. Как передает корреспондент «Псковской правды», одиночный пикет провел у здания Пенсионного фонда РФ по Псковской области представитель регионального отделения «Партии пенсионеров России» Сергей Кулаков. В руках он держал плакат с надписью «За достойную пенсию!».

- Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне, - пояснил свою позицию активист. - Считаю, что решение о том, что нужно увеличивать пенсионный возраст – скоропалительное.

Сергей Кулаков не согласен с решением правительства повысить пенсионный возраст.
Фото Андрея Степанова
По его словам, это решение касается не нынешних пенсионеров, а тех, кто только собирается выходить на пенсию.

- Решение о повышении пенсионного возраста требует обсуждения. В практике других стран такие решения продумываются: учитывается средний возраст населения, продолжительность жизни, желание людей работать. Потому что не все хотят выходить на пенсию: 50% остаются работать, особенно если эта работа устраивает, ищут работу. На этом нужно тоже акцентировать внимание, - отметил Сергей Кулаков.

Представитель регионального отделения «Партии пенсионеров России» призывает все партии и общественные организации участвовать в обсуждении этого вопроса:

- Важно, чтобы общественное мнение было услышано, - подчеркнул он.

По данным «Псковской правды» в четверг, 21 июня, в сквере на Четырех углах в 17:00 запланирован митинг по этому же вопросу.

НАПОМИНАЕМ

14 июня, в день начала Чемпионата мира по футболу, правительство Дмитрия Медведева объявило о проведении масштабной пенсионной реформы в России. По предложению премьер-министра, пенсионный возраст в стране начнут поэтапно повышать с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

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