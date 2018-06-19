Псковичей приглашают поучаствовать в велопробеге, посвященному передаче «Эстафеты Ганзы»

С 21 по 24 июня 2018 года в немецком городе Росток пройдут XXXVIII Международные Ганзейские Дни, где состоится передача «Эстафеты Ганзы» от Ростока Пскову. ОБ этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В честь этого события пройдет Международный велопробег из Германии в Россию. Последний этап велопробега пройдет по территории города Пскова, где к данному мероприятию смогут присоединиться жители и гости города. 30 июня в 13.30 пройдет общий сбор участников на парковке гипермаркета ООО «Лента», где будет необходимо пройти регистрацию. К велопробегу допускаются участники старше 14 лет. Первые 80 зарегистрировавшихся участников получат брендированную футболку с символом XXXIX Международных Ганзейских Дней, которые пройдут в городе Пскове с 27 по 30 июня 2019 г.

За подробной информацией обращаться по телефону: 8(8112) 29-11-32 (Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова).