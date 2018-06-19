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Происшествия

Названы приметы пропавшей жительницы садоводческого товарищества Луизы Петровой (ФОТО)

19 июня 2018 года, 14:26

Разыскивается пропавшая без вести Петрова Луиза Дмитриевна, 1941 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

17 июня текущего года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района и пропала.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.

БЫЛА ОДЕТА

Кофта бежево-красная на «молнии», черная кофта на пуговицах, брюки серые, черные туфли, шапка бежевая.

КУДА ЗВОНИТЬ

Всех, кто располагает информацией о местонахождении этой женщины, просьба сообщить по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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