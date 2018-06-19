Названы приметы пропавшей жительницы садоводческого товарищества Луизы Петровой (ФОТО)

Разыскивается пропавшая без вести Петрова Луиза Дмитриевна, 1941 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
17 июня текущего года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района и пропала.
На вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Кофта бежево-красная на «молнии», черная кофта на пуговицах, брюки серые, черные туфли, шапка бежевая.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении этой женщины, просьба сообщить по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.